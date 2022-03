Ucraina: Khamenei, ‘vittima delle crisi create dagli Usa’ (Di martedì 1 marzo 2022) Teheran, 1 mar. (Adnkronos) – L’Ucraina è “vittima delle crisi create dagli Usa”. Lo ha affermato la Guida Suprema dell’Iran, ayatollah Ali Khamenei, in un discorso trasmesso in tv secondo dichiarazioni riportate dai media iraniani. La Repubblica Islamica, ha detto, è “contraria alla guerra e alla distruzione” e vuole la “fine della guerra” in Ucraina. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 1 marzo 2022) Teheran, 1 mar. (Adnkronos) – L’è “vittimaUsa”. Lo ha affermato la Guida Suprema dell’Iran, ayatollah Ali, in un discorso trasmesso in tv secondo dichiarazioni riportate dai media iraniani. La Repubblica Islamica, ha detto, è “contraria alla guerra e alla distruzione” e vuole la “fine della guerra” in. L'articolo CalcioWeb.

Gli Stati Uniti sono vicini all'accordo sul nucleare con l'Iran Ovviamente la mossa di apertura di credito di Biden a Khamenei, se andrà in porto, comporta anche ...in caso di un'interruzione dei flussi provenienti dalla Russia in seguito a un escalation in Ucraina.

