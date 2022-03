Ucraina, in Emilia Romagna aperta raccolta fondi regionale per l'emergenza (Di martedì 1 marzo 2022) Alla luce degli sviluppi, sul fronte umanitario, del conflitto aperto tra Ucraina e Russia la Giunta regionale dell'Emilia - Romagna ha deciso di avviare una raccolta fondi mettendo a disposizione dei ... Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) Alla luce degli sviluppi, sul fronte umanitario, del conflitto aperto trae Russia la Giuntadell'ha deciso di avviare unamettendo a disposizione dei ...

Advertising

sbonaccini : La Regione Emilia-Romagna pronta ad accogliere i profughi ucraini. E avviata raccolta fondi per l’assistenza e aiu… - sbonaccini : #Ucraina Emilia-Romagna pronta a fare tutto il possibile per accogliere, assistere e sostenere i profughi. Riunione… - RegioneER : ??#Ucraina, via alla raccolta fondi dell'#EmiliaRomagna per l'assistenza ai #profughi. #StopWarInUkraine… - Lauradaisym : RT @sbonaccini: La Regione Emilia-Romagna pronta ad accogliere i profughi ucraini. E avviata raccolta fondi per l’assistenza e aiuti umani… - ValeSassi82 : RT @sbonaccini: La Regione Emilia-Romagna pronta ad accogliere i profughi ucraini. E avviata raccolta fondi per l’assistenza e aiuti umani… -