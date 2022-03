Ucraina, il russo Medvedev contro la guerra: 'Fermatevi, fatelo per i bambini' (Di martedì 1 marzo 2022) Il numero 1 del tennis mondiale, il russo Daniil Medvedev che ha da poco superato in testa alla classifica Atp Novak Djokovic , ha lanciato un appello alla pace sul proprio profilo Instagram, ... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022) Il numero 1 del tennis mondiale, ilDaniilche ha da poco superato in testa alla classifica Atp Novak Djokovic , ha lanciato un appello alla pace sul proprio profilo Instagram, ...

Advertising

mannocchia : Confondere l’esercito russo, una diapositiva. Somewhere in Ucraina. - TgLa7 : 'Abbiamo individuato alcun punti su cui è possibile trovare terreno comune': lo ha detto, al termine dei colloqui c… - robertosaviano : 1/9 Ciò che manca completamente dal dibattito sulla guerra in Ucraina è il gemellaggio delle organizzazioni crimina… - ferrucciocor : RT @arabellara: Cmq si può esser contro l'invasione russa dell'Ucraina senza scatenare le cacce al russo,imporre abiure preventive o adesio… - Frank5915 : RT @ValeMameli: Oh, ragazzi della meglio gioventù pidduina DEMente, non pigliatevela con me. Non ho mica scritto io che un coraggioso conta… -