Ucraina, il bilancio della guerra di Putin: tra russi e ucraini, sono già quasi 6000 morti (Di martedì 1 marzo 2022) La guerra in Ucraina ha causato fino a questo momento 102 civili morti, tra cui 7 bambini. Ma il bilancio vero potrebbe essere molto più alto: le autorità di Kiev parlano infatti di 352 morti tra cui ... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022) Lainha causato fino a questo momento 102 civili, tra cui 7 bambini. Ma ilvero potrebbe essere molto più alto: le autorità di Kiev parlano infatti di 352tra cui ...

Advertising

rtl1025 : ?? Almeno 352 civili ucraini, tra cui 14 bambini, sono stati uccisi dall'inizio dell'invasione russa. E' il nuovo bi… - caritas_milano : Il bilancio delle vittime è in aumento e vediamo immagini di paura e terrore in ogni angolo dell'Ucraina. La protez… - rtl1025 : ?? Secondo quanto riportato dal #Guardian, il ministero della #Salute di #Kiev ha reso noto che 'il bilancio delle v… - EnzoLorenziBg : RT @Greg_Fontana: #Ucraina, #Italia e Paesi #Ue sono chiamati a dare risposte immediate ed in vista di un nuovo orizzonte politico: accogli… - ForzaItaliaBerg : RT @Greg_Fontana: #Ucraina, #Italia e Paesi #Ue sono chiamati a dare risposte immediate ed in vista di un nuovo orizzonte politico: accogli… -