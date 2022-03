Ucraina, gli interessi di Sace in Russia valgono oltre 3 miliardi di euro: “Ma ora prenda posizione. Le sue operazioni sono un doppio rischio, per l’ambiente e per la guerra” (Di martedì 1 marzo 2022) Le operazioni di Sace in Russia, dominate dai progetti sui combustibili fossili, non solo mettono a repentaglio clima e ambiente, ma rischiano anche di sostenere indirettamente lo sforzo bellico della Russia. Perché per l’assicuratore pubblico, che copre dai rischi politici e commerciali le multinazionali italiane nel loro export e negli investimenti esteri, Mosca resta un mercato di grande interesse. Se al 30 giugno 2020, l’esposizione totale era di circa 4,3 miliardi di euro (e la Russia era il settimo Paese in termini di impegni dell’agenzia a livello globale), il dato fornito a giugno 2021 dallo stesso amministratore delegato Pierfrancesco Latini fa riferimento a un portafoglio di attività in Russia dal valore di circa 3,2 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Lediin, dominate dai progetti sui combustibili fossili, non solo mettono a repentaglio clima e ambiente, ma rischiano anche di sostenere indirettamente lo sforzo bellico della. Perché per l’assicuratore pubblico, che copre dai rischi politici e commerciali le multinazionali italiane nel loro export e negli investimenti esteri, Mosca resta un mercato di grande interesse. Se al 30 giugno 2020, l’estotale era di circa 4,3di(e laera il settimo Paese in termini di impegni dell’agenzia a livello globale), il dato fornito a giugno 2021 dallo stesso amministratore delegato Pierfrancesco Latini fa riferimento a un portafoglio di attività indal valore di circa 3,2 ...

Advertising

stanzaselvaggia : Giletti sta chiedendo a una donna ucraina che dorme in metropolitana: “Se entrano i russi nella metropolitana cosa gli dici?”. - GiovaQuez : Cingolani: 'I test per sganciare la rete elettrica ucraina da quella russa e collegarla a quella europea sono stati… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, sono stati stanziati 10 mln di euro per consentire di organizzare ed attuare gli interventi più urgenti e… - SVincenzoCosta : RT @CarlaKaky: COLPEVOLI DI ISTIGAZIONE ALLA GUERRA ???? E siate certi che questi tre animali, se veramente riusciranno ad inviare i nostri… - stellacristal79 : Gli Stati Uniti hanno finanziato attraverso le fondazioni di George Soros lo sviluppo di armi biologiche in Ucraina… -