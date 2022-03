Ucraina | Garavini Iv | ' grave Petrocelli | opportuno lasci presidenza Esteri'

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "È estremamente inche, in un momento di necessaria unità come quello attuale, il presidente di una commissione cruciale come ladecida di distaccarsi dalla maggioranza. E di votare contro il sostegno concreto al popolo ucraino. Nonostante la posizione del suo stesso partito e gruppo parlamentare, che esprime il Ministro degli. Non sono ammissibili ambiguità su un tema di così grande rilievo. Ècheladella commissione". Così la senatrice Laura, Vicepresidente della Commissionee Vicecapogruppo vicaria Italia Viva-Psi.

Home Politica(IV): 'Invio armi all'scelta difficile ma inevitabile' Politica 28 Febbraio 2022 Dura condanna Ue su chiusura forzata del quotidiano Apple Daily a Hong Kong 8 Luglio 2021 Save the ...Roma, 1 mar. (Adnkronos) – "È estremamente inopportuno che, in un momento di necessaria unità come quello attuale, il presidente di una commissione cruciale come la Esteri decida di distaccarsi dalla ...Si tratta di ridare dignità alla politica e forza all'Occidente. Garavini dice: "L'Europa c'è e la NATO pure. Il fondo di compensazione a sostegno del popolo ucraino, con la consapevolezza di una ...