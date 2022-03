Ucraina: fiaccolata della comunità milanese in piazza Duomo per le vittime della guerra (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Oggi alle 18.00 torneranno in piazza gli Ucraini della comunità di Milano che ieri hanno presidiato in piazza Duomo con un’enorme bandiera gialla e blu. Hanno pregato, inginocchiati davanti alla facciata della principale cattedrale lombarda e hanno gridato ‘no alla guerra, sì alla pace’. Oggi, di nuovo davanti al Duomo, pregheranno e porteranno anche delle candele per omaggiare le vittime della guerra. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Oggi alle 18.00 torneranno ingli Ucrainidi Milano che ieri hanno presidiato incon un’enorme bandiera gialla e blu. Hanno pregato, inginocchiati davanti alla facciataprincipale cattedrale lombarda e hanno gridato ‘no alla, sì alla pace’. Oggi, di nuovo davanti al, pregheranno e porteranno anche delle candele per omaggiare le. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

chetempochefa : La foto meravigliosa di Bologna questa sera: migliaia di persone in piazza partecipano alla fiaccolata per l’Ucrain… - EnricoLetta : Siamo in tanti alla fiaccolata al Colosseo. Stop all’invasione russa dell’Ucraina. #UcrainaLibera - Roma : Il Colosseo illuminato con i colori della bandiera ucraina contro l’ingiustificabile invasione russa dell’Ucraina D… - franco_sala : RT @GiovanniToti: Questa sera a Genova fiaccolata in segno di solidarietà all’#Ucraina. Come liguri cercheremo di fare il possibile fino a… - lifestyleblogit : Ucraina: fiaccolata della comunità milanese in piazza Duomo per le vittime della guerra - -