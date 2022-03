Ucraina: Fia, Russia-Bielorussia sospese, in F1 può correre russo Mazepin da neutrale (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Come sapete, la Fia sta osservando gli sviluppi in Ucraina con tristezza e shock e spero in una risoluzione rapida e pacifica della situazione attuale. Condanniamo l'invasione russa dell'Ucraina ei nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che soffrono a causa degli eventi in Ucraina. Vorrei sottolineare che la Fia, insieme ai nostri promotori, ha agito in modo proattivo su questo argomento la scorsa settimana e ha comunicato di conseguenza su Formula 1, Formula 2, Wtcr e International Drifting Cup. Una versione aggiornata dei diversi calendari internazionali della Fia sarà presentata al meeting del Wmsc in Bahrain per l'approvazione”. Lo ha detto il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem nel suo discorso alla riunione straordinaria del World Motor Sport Council (Wmsc) per affrontare le questioni ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Come sapete, la Fia sta osservando gli sviluppi incon tristezza e shock e spero in una risoluzione rapida e pacifica della situazione attuale. Condanniamo l'invasione russa dell'ei nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che soffrono a causa degli eventi in. Vorrei sottolineare che la Fia, insieme ai nostri promotori, ha agito in modo proattivo su questo argomento la scorsa settimana e ha comunicato di conseguenza su Formula 1, Formula 2, Wtcr e International Drifting Cup. Una versione aggiornata dei diversi calendari internazionali della Fia sarà presentata al meeting del Wmsc in Bahrain per l'approvazione”. Lo ha detto il presidente della Fia Mohammed Ben Sulayem nel suo discorso alla riunione straordinaria del World Motor Sport Council (Wmsc) per affrontare le questioni ...

Advertising

MizugoronnAt : RT @CronacheA4Ruote: Il nuovo presidente @fia ha annunciato un Concilio Mondiale del Motor Sport straordinario per discutere sui fatti rigu… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: L'Ucraina chiede alla FIA di bannare i piloti Russi. Nel pomeriggio di oggi è stata convocata una riunione per valutare… - bimbadisebemick : RT @mult1formula: BREAKING ?? La FIA annuncia la sua decisione in merito alla situazione in Ucraina: i piloti Russi e Bielorussi potranno c… - john_nuppey : @fia però almeno “invasione russa dell’Ucraina” è scritto a chiare lettere - whitehydrangeaa : RT @mult1formula: BREAKING ?? La FIA annuncia la sua decisione in merito alla situazione in Ucraina: i piloti Russi e Bielorussi potranno c… -