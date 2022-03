Ucraina, Fassino: “L’Italia avverte la necessità di essere coesa” (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA – “Nel suo discorso al Senato questa mattina e alla Camera oggi pomeriggio” il premier Mario “Draghi ha dato un indicazione molto chiara: l Italia è al fianco dell Ucraina, un paese che sta lottando per la sua libertà. Draghi ha sottolineato come quella battaglia non è soltanto qualcosa che interessa gli ucraini ma interessa chiunque voglia vivere in un mondo democratico, in un mondo libero. Perché questa è la vera dialettica che si sta aprendo: lo scontro tra la democrazia e l’autocrazia. Putin è il rappresentante di un sistema autocratico di potere, lo ha dimostrato nella sua concezione delle relazioni internazionali: la sua concezione delle relazioni internazionali è la riedizione della guerra fredda e dell’epoca bipolare”. Lo ha detto ad Askanews Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera, commentando le comunicazioni al ... Leggi su lopinionista (Di martedì 1 marzo 2022) ROMA – “Nel suo discorso al Senato questa mattina e alla Camera oggi pomeriggio” il premier Mario “Draghi ha dato un indicazione molto chiara: l Italia è al fianco dell, un paese che sta lottando per la sua libertà. Draghi ha sottolineato come quella battaglia non è soltanto qualcosa che interessa gli ucraini ma interessa chiunque voglia vivere in un mondo democratico, in un mondo libero. Perché questa è la vera dialettica che si sta aprendo: lo scontro tra la democrazia e l’autocrazia. Putin è il rappresentante di un sistema autocratico di potere, lo ha dimostrato nella sua concezione delle relazioni internazionali: la sua concezione delle relazioni internazionali è la riedizione della guerra fredda e dell’epoca bipolare”. Lo ha detto ad Askanews Piero, presidente della Commissione Esteri della Camera, commentando le comunicazioni al ...

Advertising

AlbertoBagnai : In Italia la realtà supera la fantasia: - Lopinionista : Ucraina, Fassino: 'L'Italia avverte la necessità di essere coesa' - anpro56 : @fdragoni Ma Fassino non diceva che Putin non avrebbe mai invaso l'Ucraina? - Damianodanny1 : RT @Damianodanny1: PUTIN SU NUCLEARE BLUFFA FASSINO PROFEZIA AD MINCHIAM QUESTA PUO’ RIVELARSI TOMBALE (GRATTAMOSE!) IL MONDO SI PUO' DI… - Cybeo66 : RT @Cybeo66: Il momento è grave #Ucraina #Fassino -