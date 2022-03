Ucraina, ex arbitro Luci: “Fuori da Kiev per miracolo, chapeau all’ambasciata italiana” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Un “incubo” finito grazie anche all’ambasciata italiana a Kiev. Luciano Luci, ex arbitro di serie A che da “tantissimi anni” lavora con la Federazione di calcio Ucraina, è da poche ore tornato a casa a Firenze e in un’intervista all’Adnkronos racconta la sua fuga per certi aspetti rocambolesca da Kiev sotto i bombardamenti. “Non mi aspettavo l’attacco, niente faceva trasparire quello che è successo. Tutti pensavamo che la situazione fosse limitata al Donbass, dove c’è una guerra da otto anni”, premette Luci, che da anni – dal lunedì al venerdì – si reca a Kiev per le designazioni arbitrali. E lunedì scorso era come sempre volato nella capitale Ucraina in vista della ripresa del ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Un “incubo” finito grazie ancheano, exdi serie A che da “tantissimi anni” lavora con la Federazione di calcio, è da poche ore tornato a casa a Firenze e in un’intervista all’Adnkronos racconta la sua fuga per certi aspetti rocambolesca dasotto i bombardamenti. “Non mi aspettavo l’attacco, niente faceva trasparire quello che è successo. Tutti pensavamo che la situazione fosse limitata al Donbass, dove c’è una guerra da otto anni”, premette, che da anni – dal lunedì al venerdì – si reca aper le designazioni arbitrali. E lunedì scorso era come sempre volato nella capitalein vista della ripresa del ...

