Ucraina | economista Di Taranto | “Sarà economia Russia a pagare prezzo guerra

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “l’russa la prima aildellacontro l’”. Intervistato dall’Adnkronos, l’Giuseppe Di, professore emerito di Storia dell’e dell’impresa alla Luiss Guido Carli, sottolinea che “lagià in questi giorni si confronta un’inflazione raddoppiata che si traduce in maggiore povertà per i cittadini russi e lanon è che sia un paese ricco” e questo quadro, legato alle sanzioni, “comporterà quindi una ulteriore riduzione del potere di acquisto del sistema paese”. In uno sguardo ampio sulle conseguenze economiche – oltre che umanitarie – delll’attacco sferrato da Putin ...