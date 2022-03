Ucraina | Draghi | ' non lasciamo che confini Europa si disegnino con la forza'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "L'invasione da parte della Russia non riguarda soltanto l'. È un attacco alla nostra concezione dei rapporti tra Stati basata sulle regole e sui diritti Non possiamo lasciare che insi torni a un sistema dove isono disegnati con la. E dove la guerra è un modo accettabile per espandere la propria area di influenza". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Mario, parlando al Senato. "Il rispetto della sovranità democratica -ha aggiunto il premier- è una condizione alla base di una pace duratura. Ed è al cuore del popolo italiano che, come disse Alcide De Gasperi, è pronto ad associare la propria opera a quella di altri Paesi, 'per costruire un mondo più giusto e più umano'. La lotta che appoggiamo oggi, i sacrifici che compiremo domani ...