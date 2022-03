Ucraina, Draghi: “Ho proposto ulteriori misure contro gli oligarchi russi. Ipotesi è creare registro pubblico per chi ha patrimonio sopra i 10 milioni” (Di martedì 1 marzo 2022) “L’Unione europea e gli alleati hanno dato prova di grande fermezza e unità. Abbiamo adottato tempestivamente sanzioni senza precedenti, che colpiscono moltissimi settori e un numero importante di entità e individui, inclusi il presidente Putin e il ministro Lavrov”, ha detto Mario Draghi riferendo al Senato sulla crisi in Ucraina. Tuttavia, ha aggiunto, “l’Italia è pronta a ulteriori misure restrittive, ove fossero necessarie. In particolare, ho proposto di prendere ulteriori misure mirate contro gli oligarchi. L’Ipotesi è quella di creare un registro internazionale pubblico di quelli con un patrimonio superiore ai dieci milioni di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “L’Unione europea e gli alleati hanno dato prova di grande fermezza e unità. Abbiamo adottato tempestivamente sanzioni senza precedenti, che colpiscono moltissimi settori e un numero importante di entità e individui, inclusi il presidente Putin e il ministro Lavrov”, ha detto Marioriferendo al Senato sulla crisi in. Tuttavia, ha aggiunto, “l’Italia è pronta arestrittive, ove fossero necessarie. In particolare, hodi prenderemirategli. L’è quella diuninternazionaledi quelli con unsuperiore ai diecidi ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: L’Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione Russa… - Palazzo_Chigi : #Ucraina, Draghi: L’aggressione premeditata e immotivata della Russia verso un Paese vicino non è soltanto un attac… - GiovaQuez : Draghi: 'Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza umanitaria fino al 31 dicembre con lo scopo di dare il massimo ai… - AlbertoAlunno : RT @fratotolo2: #Draghi: “Non è solo un attacco a un Paese libero e sovrano ma di un attacco ai nostri valori di LIBERTÀ e DEMOCRAZIA e all… - VicentePugliaAr : RT @Palazzo_Chigi: #Ucraina, Draghi: Per quanto riguarda i #rifugiati siamo impegnati nell’attivazione di corridoi speciali per i minori or… -