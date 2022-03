Ucraina, Donato: “Ue pericolosa, nessuno vuole guerra con Russia” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Le sanzioni adottate nei confronti della Russia per l’aggressione nei confronti dell’Ucraina sono “molto pericolose”, sia perché rischiano di essere lette dalla Russia come “una dichiarazione di guerra”, sia perché faranno molto male all’economia italiana, che ha rapporti “importantissimi” con il gigante eurasiatico. I popoli d’Europa manifestano per la pace, non per “andare in guerra con la Russia”. E l’Ue, mettendo “enfasi” sull’appoggio a Kiev, rischia di trovarsi costretta a “chiedere clemenza” a Putin, se dovesse reagire e rinsaldare l’asse con la Cina. Queste le motivazioni, spiega all’Adnkronos l’eurodeputata Francesca Donato, eletta nella Lega ma ora tra i Non Iscritti, che l’hanno indotta oggi a votare, unica italiana, contro la risoluzione del ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Le sanzioni adottate nei confronti dellaper l’aggressione nei confronti dell’sono “molto pericolose”, sia perché rischiano di essere lette dallacome “una dichiarazione di”, sia perché faranno molto male all’economia italiana, che ha rapporti “importantissimi” con il gigante eurasiatico. I popoli d’Europa manifestano per la pace, non per “andare incon la”. E l’Ue, mettendo “enfasi” sull’appoggio a Kiev, rischia di trovarsi costretta a “chiedere clemenza” a Putin, se dovesse reagire e rinsaldare l’asse con la Cina. Queste le motivazioni, spiega all’Adnkronos l’eurodeputata Francesca, eletta nella Lega ma ora tra i Non Iscritti, che l’hanno indotta oggi a votare, unica italiana, contro la risoluzione del ...

