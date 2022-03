Ucraina, distrutto il memoriale della Shoah a Kiev, Zelensky dichiara: “Almeno 5 vittime, la storia si ripete” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Poche ore fa Volodimir Zelensky ha annunciato con un tweet che il memoriale di commemorazione alla Shoah eretto a Babyn Jar in Ucraina è stato distrutto dai bombardamenti e che nell’attacco si sarebbero registrate diverse vittime. Le parole di accorato dolore del presidente ucraino hanno fatto il giro del mondo. Zelensky chiede al mondo di ascoltare: “Il mondo rimane in silenzio” La memoria si è rivelata tangibile: un simbolo della Shoah, eretto per ricordare la strage del popolo ebreo e finalizzata a onorare il ricordo, è tra i luoghi distrutti dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sono parole di rabbia quelle scritte da Volodimir Zelensky su Twitter: “Al mondo: che senso ha dire “mai più” per ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 2 marzo 2022) Poche ore fa Volodimirha annunciato con un tweet che ildi commemorazione allaeretto a Babyn Jar inè statodai bombardamenti e che nell’attacco si sarebbero registrate diverse. Le parole di accorato dolore del presidente ucraino hanno fatto il giro del mondo.chiede al mondo di ascoltare: “Il mondo rimane in silenzio” La memoria si è rivelata tangibile: un simbolo, eretto per ricordare la strage del popolo ebreo e finalizzata a onorare il ricordo, è tra i luoghi distrutti dalla guerra tra Russia e. Sono parole di rabbia quelle scritte da Volodimirsu Twitter: “Al mondo: che senso ha dire “mai più” per ...

