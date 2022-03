Ucraina: Disney, Warner e Sony sospendono l'uscita dei loro film in Russia (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - Warner Bros, Disney e Sony hanno sospeso l'uscita dei film nei cinema russi, dopo l'invasione dell'Ucraina. Mentre dunque arrivano le sanzioni da tutto il mondo contro Mosca, nelle sale del Paese non usciranno né 'Batman, né 'Red', né 'Morbius'. Il blockbuster della Warner Bros ‘Batman' sarebbe dovuto uscire venerdì nelle sale russe. "Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina – hanno fatto sapere dalla casa di produzione - WarnerMedia ha sospeso l'uscita del suo film in Russia". Nel frattempo, la Disney ha ritardato l'uscita del film d'animazione Pixar ‘Red', spiegando che “a causa dell'invasione non ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) -Bros,hanno sospeso l'deinei cinema russi, dopo l'invasione dell'. Mentre dunque arrivano le sanzioni da tutto il mondo contro Mosca, nelle sale del Paese non usciranno né 'Batman, né 'Red', né 'Morbius'. Il blockbuster dellaBros ‘Batman' sarebbe dovuto uscire venerdì nelle sale russe. "Alla luce della crisi umanitaria in– hanno fatto sapere dalla casa di produzione -Media ha sospeso l'del suoin". Nel frattempo, laha ritardato l'deld'animazione Pixar ‘Red', spiegando che “a causa dell'invasione non ...

Advertising

TV7Benevento : Ucraina: Disney, Warner e Sony sospendono l'uscita dei loro film in Russia - - starwarsnewsit : Walt Disney Company: le decisioni aziendali per la crisi in Ucraina - - annaguaita : ??Disney e Warner Brothers bloccano l'uscita dei loro film in Russia per protesta contro l'invasione dell'Ucraina… - YolBlog : The Walt Disney Company – dichiarazione in risposta alla crisi in Ucraina - IngKirillov : Piddini di merda, i cui riferimenti politici sono i film della disney, e liberume variegato, la guerrra non è scopp… -