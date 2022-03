Ucraina: diplomatico Usa Haass, ‘i suoi non hanno potere di fermare Putin' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Credo che quella di Putin sia una guerra per scelta perché aveva altre opzioni, non credo che i suoi interessi vitali fossero minacciati. È chiaro che il conflitto non sta andando come si aspettava: si sta dimostrando molto più difficile e costoso. Si è trovato davanti una fiera resistenza Ucraina aiutata da Stati Uniti ed Europa, sanzioni economiche e il rafforzamento della Nato. Ma è vero che Putin ha investito molto, incluso il suo prestigio, e ci chiediamo che cosa farà ora”. Così al Corriere della Sera il diplomatico americano e presidente del Council on Foreign Relations Richard Haass, secondo cui il presidente russo "ha una serie di opzioni di escalation: potrebbe intensificare attacchi e raid in Ucraina, ampliare la guerra e colpire ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Credo che quella disia una guerra per scelta perché aveva altre opzioni, non credo che iinteressi vitali fossero minacciati. È chiaro che il conflitto non sta andando come si aspettava: si sta dimostrando molto più difficile e costoso. Si è trovato davanti una fiera resistenzaaiutata da Stati Uniti ed Europa, sanzioni economiche e il rafforzamento della Nato. Ma è vero cheha investito molto, incluso il suo prestigio, e ci chiediamo che cosa farà ora”. Così al Corriere della Sera ilamericano e presidente del Council on Foreign Relations Richard, secondo cui il presidente russo "ha una serie di opzioni di escalation: potrebbe intensificare attacchi e raid in, ampliare la guerra e colpire ...

