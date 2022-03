Ucraina, dagli stadi alla trincea: gli sportivi entrano in guerra (Di martedì 1 marzo 2022) Capita spesso nel linguaggio sportivo di utilizzare termini bellici. La dura realtà di questi giorni mi fa rivedere tutta la serie di metafore che allegramente abbiamo usato per raccontare una partita di calcio, di pallacanestro o una gara di ciclismo. Per enfatizzare una rivalità fra atleti, squadre o tifoserie, la durezza di un contrasto di gioco, la potenza di un tiro. Il conflitto fra Russia e Ucraina ha coinvolto tutti gli ambiti della nostra società, quasi in ogni parte del mondo. Quello dello sport ha risposto con appelli, manifestazioni pubbliche e sanzioni da parte delle federazioni. I gesti mediatici sono essenziali per far sentire vicinanza a chi soffre e amplificare la voglia di pace diffusa. Ci sono stati anche quelli eclatanti di alcuni sportivi di primordine, soprattutto ucraini, che hanno deciso di imbracciare le armi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Capita spesso nel linguaggio sportivo di utilizzare termini bellici. La dura realtà di questi giorni mi fa rivedere tutta la serie di metafore che allegramente abbiamo usato per raccontare una partita di calcio, di pcanestro o una gara di ciclismo. Per enfatizzare una rivalità fra atleti, squadre o tifoserie, la durezza di un contrasto di gioco, la potenza di un tiro. Il conflitto fra Russia eha coinvolto tutti gli ambiti della nostra società, quasi in ogni parte del mondo. Quello dello sport ha risposto con appelli, manifestazioni pubbliche e sanzioni da parte delle federazioni. I gesti mediatici sono essenziali per far sentire vicinanza a chi soffre e amplificare la voglia di pace diffusa. Ci sono stati anche quelli eclatanti di alcunidi primordine, soprattutto ucraini, che hanno deciso di imbracciare le armi ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Banca Centrale russa prova a spostare il tesoretto da 630 miliardi di dollari in paradisi fiscali: bloccata dagli U… - Eurosport_IT : ?? La nazionale di calcio russa è ufficialmente esclusa dagli spareggi per accedere ai Mondiali di Qatar 2022 e da… - Agenzia_Ansa : Fuggito dai domiciliari l'oligarca ucraino di origini russe Medvedchuk, vicino a Putin e considerato tra i candidat… - roberto_marsura : RT @Veleno_Q_B: La strage di Odessa è un massacro avvenuto il 2 maggio 2014 ad Odessa presso la Casa dei Sindacati, in Ucraina, ad opera di… - Psyclo_Bo : RT @Veleno_Q_B: La strage di Odessa è un massacro avvenuto il 2 maggio 2014 ad Odessa presso la Casa dei Sindacati, in Ucraina, ad opera di… -