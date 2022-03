Ucraina | convoglio militare russo | lungo 60 km | avanza verso Kiev

(Di martedì 1 marzo 2022) Ildi mezzi militari russi alle porte della capitaleè oraoltre 60 chilometri, secondo le ultime immagini satellitari. La colonna è formata da blindati, tank, pezzi di artiglieria e altri veicoli logistici. Le nuove immagini Maxar svelano la verità sulla colonna individuata domenica 27 febbraio che all’inizio sembrava grande ma non così immensa. I negoziati di ieri con la Russia al confine tra Bielorussia ehanno portato ad “attacchi aerei più pesanti” conto: lo ha detto alla Cnn la parlamentareKira Rudik, aggiungendo: “Prevediamo che ci sarà l’assedio” della capitale. Gli attacchi, ha sottolineato Rudik, che si trova a, erano stati “anticipati” perché non ci si può fidare delle parole del ...

Agenzia_Ansa : Il convoglio di mezzi militari russi alle porte della capitale ucraina Kiev è ora lungo oltre 60 chilometri, second… - crocerossa : ??In queste ore, volontari e operatori CRI sono al lavoro per caricare quattro tir con alimenti, medicinali e copert… - Corriere : SIRENE NELLA NOTTE A KIEV Abitanti nei rifugi. Convoglio militare russo lungo 60 chilometri si dirige verso la Capi…

