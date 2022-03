Ucraina, Confindustria Est Europa: “Per aziende realtà critica, in pochi giorni cambiato scenario” (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “La situazione è molto drammatica e siamo tutti molto preoccupati. Le imprese sono in grave difficoltà, la produzione è quasi ferma, manca tutto. Non ci aspettavamo questa escalation e l’auspicio e che si possa arrivare presto a dei negoziati che riportino alla stabilizzazione della regione”. E’ il presidente di Confindustria Est Europa, Maria Luisa Meroni, conversando con l’Adnkronos, a fotografare la situazione in cui si trovano circa 100 imprese italiane, dall’alimentare alla metalmeccanica, in Ucraina. “Un dato approssimativo, questo, non recentemente aggiornato ma che fornisce il polso di una presenza molto forte di imprenditori, anche a livello di export, che hanno investito in questi territori”, spiega. Imprenditori che in massima parte al momento “non hanno voluto abbandonare il territorio e lasciare le proprie ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – “La situazione è molto drammatica e siamo tutti molto preoccupati. Le imprese sono in grave difficoltà, la produzione è quasi ferma, manca tutto. Non ci aspettavamo questa escalation e l’auspicio e che si possa arrivare presto a dei negoziati che riportino alla stabilizzazione della regione”. E’ il presidente diEst, Maria Luisa Meroni, conversando con l’Adnkronos, a fotografare la situazione in cui si trovano circa 100 imprese italiane, dall’alimentare alla metalmeccanica, in. “Un dato approssimativo, questo, non recentemente aggiornato ma che fornisce il polso di una presenza molto forte di imprenditori, anche a livello di export, che hanno investito in questi territori”, spiega. Imprenditori che in massima parte al momento “non hanno voluto abbandonare il territorio e lasciare le proprie ...

