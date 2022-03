Ucraina | colpito centro maternità vicino Kiev La denuncia del capo della Chiesa greco - cattolica

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev. I canali televisivi del Paese hanno smesso… - SkyTG24 : Le forze armate russe hanno colpito la Torre della #Tv di #Kiev. I canali televisivi dell'#Ucraina hanno smesso di… - ilfoglio_it : Un missile ha colpito il quartier generale del governo regionale di Kharkiv. Secondo Kyiv l'attacco sarebbe un tent… - Frances11800303 : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Le forze armate russe hanno colpito la Torre della Tv di Kiev. I canali televisivi del Paese hanno smesso di tr… - TrentinoRussia : Su richiesta della Procura generale della Federazione Russa, Echo Moskvy e il canale tv Dozhd sono stati oscurati.… -

...Parlamento europeo ha votato per istituire questo Fondo europeo per la difesa e gli Stati membri hanno creato questo Fondo europeo per la pace che ora stiamo mobilitando per fornire armi all'',...L'ospedale, si tratterebbe del Centro di Assistenza per la Gravidanza Adonis di Buzova, un ... la primavera sta arrivando sulla terra disenza fermarsi, proprio come i bucaneve che si ...Al contempo, la Croce Rossa Italiana, in collegamento con la Federazione Internazionale e la Croce Rossa Ucraina, ha attivato una raccolta fondi con cui sostenere le attività di soccorso e assistere ...un reparto maternità vicino la capitale finisce nel mirino e in pieno centro a Kharkiv viene colpito dai razzi russi il palazzo del governo regionale e si contano almeno 10 morti, il presidente ...