Ucraina | colonna lunga 60 km di mezzi militari russi verso Kiev | domani il 2° round di colloqui Zelensky | 'Crimini di guerra' Draghi | 'Condanniamo Putin'

Ucraina: una colonna di 60 km di mezzi russi verso la capitale. Una base militare è in fiamme vicino a Kiev. Kiev si prepara all'assedio, una colonna di mezzi militari russi lunga 60 Km si appresta a raggiungere la capitale. Un missile ha colpito il quartier generale del governo regionale di Kharkiv. Secondo Kyiv l'attacco sarebbe un tentativo di terrorizzare la popolazione. Lavrov: 'L'Ucraina vuole l'atomica' | Verso Kiev una colonna di mezzi militari russi lunga 60 km | Mariupol senza elettricità. Guerra Russia-Ucraina, la diretta – Colonna di mezzi russi lunga 60 chilometri punta su Kiev. Missili sulla sede del governo regionale di Kharkiv.

...lungo 60 Km Le immagini satellitari di Maxar Technologies mostrano l'avanzata russa verso la capitale, con una lunga coda di decine e decine di mezzi in fila uno dietro l'altro. La...... e una lungadi mezzi militari russi - blindati, tank, pezzi di artiglieria e veicoli logistici - 60 km secondo le immagini satellitari, avanza verso la capitale, mentre la seconda ...Ma l’Ucraina sta combattendo con dignità ... Le immagini satellitari di Maxar Technologies, come riportato da Cnn, parlano di una colonna di circa 60 km di veicoli russi diretti verso la capitale.Le forze russe sono arrivate alle porte di Kherson, nel sud dell'Ucraina. Dopo il nulla di fatto dei primi negoziati di pace in Bielorussia, il presidente Putin non si ferma e anzi sembra ...