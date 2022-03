Ucraina | Castellone | ' M5S vota sì a risoluzione con dolore nel cuore'

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Oggi, ancora una volta, il M5S appoggerà con responsabilità il governo, voteremo" ladi maggioranza "anche se con un grandenel. La voteremo perché riteniamo che, come lei ha sostenuto, oggi sia il momento di fare i conti con la Storia". Così la presidente del gruppo M5S al Senato, Mariolina, nelle dichiarazioni di voto in Aula. "Oggi è un giorno cupo - ha esordito - un giorno che mai avremmo voluto vivere, un giorno diper il Parlamento e per il paese. Dopo due anni difficili ci troviamo a discutere su come intervenire in una guerra che colpisce all'Europa. Il ripudio della guerra è la stella polare che da sempre guida il M5S, per questo abbiamo sempre sostenuto la via del dialogo e della diplomazia, ma di ...

Castellone ha poi chiesto un impegno "a oltranza per il dialogo", per "arrivare a una tregua umanitaria, a un processo negoziale. Una strada non facile, ha rimarcato, ma doverosa per risparmiare altre ...