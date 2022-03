Ucraina, Bertinotti: Sbagliato inviare armi a Kiev, così nasce esercito europeo senza averlo discusso (Di martedì 1 marzo 2022) “Io penso che non sia giusto usare le armi. Ho un’obiezione di fondo contro la guerra, in nome di un pacifismo, che ha sempre più ragioni. Credo, quindi, che gli aiuti necessari alla resistenza Ucraina contro l’invasione russa debbano trovare strade compatibili con la pace e non con le armi. Fra l’altro, questa scelta europea modifica in qualche misura la costruzione materiale dell’Europa. Perché in questo modo si sta andando, senza neppure averlo prima discusso, verso l’esercito europeo, senza alle spalle l’idea di un’Europa di pace. Quando in Italia, dopo la Liberazione, si costruì il nuovo esercito della Repubblica, sopra c’era, come a sormontarlo, l’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra. Non mi pare ... Leggi su ildenaro (Di martedì 1 marzo 2022) “Io penso che non sia giusto usare le. Ho un’obiezione di fondo contro la guerra, in nome di un pacifismo, che ha sempre più ragioni. Credo, quindi, che gli aiuti necessari alla resistenzacontro l’invasione russa debbano trovare strade compatibili con la pace e non con le. Fra l’altro, questa scelta europea modifica in qualche misura la costruzione materiale dell’Europa. Perché in questo modo si sta andando,neppureprima, verso l’alle spalle l’idea di un’Europa di pace. Quando in Italia, dopo la Liberazione, si costruì il nuovodella Repubblica, sopra c’era, come a sormontarlo, l’articolo 11 della Costituzione, che ripudia la guerra. Non mi pare ...

