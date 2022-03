Ucraina | al Bambino Gesù ricoverato bimbo di 1 anno con paralisi cerebrale

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute) - "E' arrivato questa mattina all'ospedale pediatricodi Roma, con i propri genitori, il primoproveniente dall', da una delle regioni occidentali. Il piccolo ha poco più di un, tracheostomizzato dall'età di 4 mesi, con una diagnosi diinfantile. I genitori hattraversato il confine ucraino e sono riusciti a raggiungere con mezzi propri l'Italia, dove grazie all'aiuto di alcuni parenti sono giunti nella notte in provincia de L'Aquila. Ilè stato quindi trasferito in ambulanza al, dov'èin questo momento in terapia intensiva". Lo comunicano l'assessorato alla Sanità ...

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il nuovo numero 1 mondiale del tennis, il russo Daniil Medvedev su Instagram lancia un appello: 'Oggi vog… - SaveChildrenIT : Abbiamo appena avuto la straziante conferma sulla morte di un altro bambino ucciso in #Ucraina: si tratta di una ba… - SkyTG24 : Ucraina, bimbo di un anno ricoverato al Bambino Gesù - robertamochi : RT @AlessioDAmato_: Oggi è stato ricoverato il primo bambino ucraino all'Ospedale Pediatrico @bambinogesu. Link al post completo: https://… - RobertoIeraci2 : RT @AlessioDAmato_: Oggi è stato ricoverato il primo bambino ucraino all'Ospedale Pediatrico @bambinogesu. Link al post completo: https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Bambino

Gli attacchi aerei, denuncia l', sono via via sempre più intensi, con l'esercito russo che ... Altre 24 persone sono rimaste ferite, di cui 11 sono ricoverate in ospedale, compreso un. Lo ...Il primoin fuga dall'è stato ricoverato alGesù. "È arrivato questa mattina all'ospedale pediatricoGesù, con i propri genitori" comunicano in una nota congiunta l'Assessorato ...Quasi tutte le auto hanno a bordo donne e bambini, senza segni di bagaglio, e quell’auto è il loro unico bene di valore». L’attore sta lavorando dallo scorso novembre su un documentario dedicato ...I membri del consiglio di amministrazione della UEFA Foundation for Children e il suo presidente, Aleksander Ceferin, hanno donato un milione di euro per aiutare i bambini in Ucraina e i bambini ...