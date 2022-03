Ucraina: 7,5 mln bimbi a rischio vita, da pediatri italiani donazione da 10mila euro (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute)() - Anche i pediatri italiani al fianco dei bambini ucraini che stanno vivendo la drammatica esperienza della guerra. Con una donazione di 10mila euro, la Società italiana di pediatria ha aderito alla raccolta fondi straordinaria promossa da Unicef, Croce rossa italiana e Unhcr per fornire assistenza umanitaria e sociosanitaria ai minori e alle loro famiglie nei territori colpiti dal conflitto. I fondi raccolti attraverso la campagna - spiega la Sip in una nota - saranno utilizzati per beni di prima necessità come rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l'igiene personale e supporto psicologico. Sono oltre 7 milioni e mezzo i bambini ucraini a rischio della propria vita, molti necessitano di immediata ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos Salute)() - Anche ial fianco dei bambini ucraini che stanno vivendo la drammatica esperienza della guerra. Con unadi, la Società italiana dia ha aderito alla raccolta fondi straordinaria promossa da Unicef, Croce rossa italiana e Unhcr per fornire assistenza umanitaria e sociosanitaria ai minori e alle loro famiglie nei territori colpiti dal conflitto. I fondi raccolti attraverso la campagna - spiega la Sip in una nota - saranno utilizzati per beni di prima necessità come rifugi, coperte, cure mediche, acqua potabile, kit per l'igiene personale e supporto psicologico. Sono oltre 7 milioni e mezzo i bambini ucraini adella propria, molti necessitano di immediata ...

