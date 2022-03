Tutti abbiamo sfiorato il pericolo di non raggiungere mai il nostro centro di gravità e di innamorarci di fantasmi lontani da ciò che desideriamo davvero (Di martedì 1 marzo 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Corpi minori è un titolo bellissimo. Si chiama così il secondo romanzo di Jonathan Bazzi appena uscito per Mondadori. I corpi celesti minori sono quelli che ruotano intorno ai pianeti più importanti, vivono ai margini del grande palcoscenico dell’universo in perenne adorazione di stelle più luminose. «Se osservati attraverso il desiderio, siamo Tutti corpi minori» dichiara l’autore che ci racconta in questo nuovo libro, quasi un sequel dell’esordio Febbre, l’educazione sentimentale del protagonista, un viaggio interstellare alla ricerca dell’amore che corre parallelo al percorso che il giovane appena ventenne deve compiere dalla periferia al centro di una città come Milano, una traversata che si può percorrere in poche fermate d’autobus ma che rischia di diventare più impegnativa di ... Leggi su iodonna (Di martedì 1 marzo 2022) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Corpi minori è un titolo bellissimo. Si chiama così il secondo romanzo di Jonathan Bazzi appena uscito per Mondadori. I corpi celesti minori sono quelli che ruotano intorno ai pianeti più importanti, vivono ai margini del grande palcoscenico dell’universo in perenne adorazione di stelle più luminose. «Se osservati attraverso il desiderio, siamocorpi minori» dichiara l’autore che ci racconta in questo nuovo libro, quasi un sequel dell’esordio Febbre, l’educazione sentimentale del protagonista, un viaggio interstellare alla ricerca dell’amore che corre parallelo al percorso che il giovane appena ventenne deve compiere dalla periferia aldi una città come Milano, una traversata che si può percorrere in poche fermate d’autobus ma che rischia di diventare più impegnativa di ...

