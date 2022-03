Tutta la stampa internazionale contro Infantino: «Amante di Putin, ha provato a salvare la Russia fino alla fine» (Di martedì 1 marzo 2022) Il day after di Gianni Infantino. La Fifa ha – infine – bandito la Russia da tutte le competizioni internazionali, ma oggi non c’è un solo giornale tra i più autorevoli al mondo che non rinfacci al Presidente la sua tattica attendista, i suoi legami strettissimi con Putin, e quelli ancora più evidenti con il Qatar. Il Telegraph, la Faz e la Süddeutsche Zeitung in Germania, l’Equipe, il New York Times, tutti contro Infantino. “Tutti sanno che la Fifa e il Cio non sono sempre stati dalla parte della democrazia – scrive in un editoriale L’Equipe – marciando allegramente al fianco di alcuni dittatori, con una costante propensione alla codardia e al compromesso. Nel 2010 la FIFA ha scelto di regalare il Mondiale a Russia e Qatar con un ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 1 marzo 2022) Il day after di Gianni. La Fifa ha – in– bandito lada tutte le competizioni internazionali, ma oggi non c’è un solo giornale tra i più autorevoli al mondo che non rinfacci al Presidente la sua tattica attendista, i suoi legami strettissimi con, e quelli ancora più evidenti con il Qatar. Il Telegraph, la Faz e la Süddeutsche Zeitung in Germania, l’Equipe, il New York Times, tutti. “Tutti sanno che la Fifa e il Cio non sono sempre stati dparte della democrazia – scrive in un editoriale L’Equipe – marciando allegramente al fianco di alcuni dittatori, con una costante propensionecodardia e al compromesso. Nel 2010 la FIFA ha scelto di regalare il Mondiale ae Qatar con un ...

Advertising

de_gianni : RT @Laura51478782: @AxlGuidato Ha tutta la stampa a suo favore, di conseguenza anche l'opinione pubblica ?? - napolista : Tutta la stampa internazionale contro #Infantino: «Amante di #Putin, ha provato a salvare la #Russia fino alla fine… - Laura51478782 : @AxlGuidato Ha tutta la stampa a suo favore, di conseguenza anche l'opinione pubblica ?? - GiuseppePepe10 : RT @Moonlightshad1: stessa sorte per Stefania Maurizi che per continuare ad occuparsi di Assange ha dovuto lasciare Repubblica, L’Espresso… - liscidini : RT @Moonlightshad1: stessa sorte per Stefania Maurizi che per continuare ad occuparsi di Assange ha dovuto lasciare Repubblica, L’Espresso… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutta stampa Russia Ucraina diretta. Kharkiv sotto attacco, maxiconvoglio russo verso Kiev. Zelensky: dai negoziati ancora nulla L'agenzia di stampa Unian ha riferito della distruzione dei piani superiori di due grattacieli. Gli ... 'Abbiamo sentito le esplosioni ogni ora la notte scorsa, per tutta la notte e negli ultimi quattro ...

Al Dubai Derma 2022 Novavision presenta l'innovazione in campo medico ed estetico Tutta la linea di prodotti sarà disponibile da questa Primavera a livello mondiale, ed è rivolta a medici e specialisti del settore che scelgono i devices estetici targati Novavision. Da sempre la ...

Doppio cognome, una storia tutta italiana La Stampa Ucraina, L’Occidente è morto, forse. Ma è dura anche per noi giornalisti. La guerra e la stampa, la guerra e il modo di raccontarla, la guerra e i fiumi di parole che ci inondano ogni giorno e in ogni ora del giorno e della notte. Tutto questo nell’analisi di una storica ...

Corvino: “Presi Vlahovic a 1.5 milioni e qualcuno disse che era caro” Corvino, oggi responsabile dell'area tecnica del Lecce, racconta l'arrivo di Dusan Vhahovic alla Fiorentina Oggi Dusan Vlahovic è un gioiello costato alla Juve oltre 70 milioni (QUI tutte le cifre), m ...

L'agenzia diUnian ha riferito della distruzione dei piani superiori di due grattacieli. Gli ... 'Abbiamo sentito le esplosioni ogni ora la notte scorsa, perla notte e negli ultimi quattro ...la linea di prodotti sarà disponibile da questa Primavera a livello mondiale, ed è rivolta a medici e specialisti del settore che scelgono i devices estetici targati Novavision. Da sempre la ...La guerra e la stampa, la guerra e il modo di raccontarla, la guerra e i fiumi di parole che ci inondano ogni giorno e in ogni ora del giorno e della notte. Tutto questo nell’analisi di una storica ...Corvino, oggi responsabile dell'area tecnica del Lecce, racconta l'arrivo di Dusan Vhahovic alla Fiorentina Oggi Dusan Vlahovic è un gioiello costato alla Juve oltre 70 milioni (QUI tutte le cifre), m ...