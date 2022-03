Troia apre le porte ai profughi ucraini Comune (Di martedì 1 marzo 2022) Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Troia: Al via il programma di accoglienza di familiari e parenti dei cittadini ucraini residenti o domiciliati a Troia. A partire da oggi, tutti i cittadini ucraini che vivono a Troia possono richiamare in Italia parenti e familiari in pericolo a causa della guerra. Il Comune offrirà loro vitto e alloggio. <<Solidarietà è dare concretezza alle parole e ai sentimenti>> dichiara il sindaco di Troia, Leonardo Cavalieri, impegnato in queste ore, insieme agli uffici comunali, nella messa a punto del programma di accoglienza ed ospitalità <<Apriamo le porte ai profughi di guerra – aggiunge Cavalieri – nel nostro piccolo abbiamo la possibilità di ospitare ... Leggi su noinotizie (Di martedì 1 marzo 2022) Di seguito un comunicato diffuso daldi: Al via il programma di accoglienza di familiari e parenti dei cittadiniresidenti o domiciliati a. A partire da oggi, tutti i cittadiniche vivono apossono richiamare in Italia parenti e familiari in pericolo a causa della guerra. Iloffrirà loro vitto e alloggio. < > dichiara il sindaco di, Leonardo Cavalieri, impegnato in queste ore, insieme agli uffici comunali, nella messa a punto del programma di accoglienza ed ospitalità <

