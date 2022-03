Trofeo Laigueglia 2022: iniziano le corse in Italia, Alessandro Covi tra i favoriti (Di martedì 1 marzo 2022) Entra sempre più nel vivo la nuova annata per il ciclismo su strada: mese di marzo importante in Italia che va ad aprirsi con la prima corsa azzurra della stagione, il Trofeo Laigueglia. L’appuntamento (corsa in programma domani) ormai classico, giunto alla sua 59ma edizione, vede al via una folta lista di squadre World Tour e dunque lo spettacolo sarà assicurato. Elia Viviani: “Al Mondiale ci penso, al ritiro no. Ineos ha cambiato modo di correre. Ho ancora 3 obiettivi…” PERCORSO I corridori affronteranno un percorso di 202 chilometri totali, con partenza e arrivo previsti proprio nel comune di Laigueglia, in provincia di Savona, in Liguria. Il primo tratto sarà pianeggiante, per circa 30 km, salvo poi arrivare al GPM di Cima Paravenna e, successivamente, all’ostica salita di Testico. Il tratto finale prevede un ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Entra sempre più nel vivo la nuova annata per il ciclismo su strada: mese di marzo importante inche va ad aprirsi con la prima corsa azzurra della stagione, il. L’appuntamento (corsa in programma domani) ormai classico, giunto alla sua 59ma edizione, vede al via una folta lista di squadre World Tour e dunque lo spettacolo sarà assicurato. Elia Viviani: “Al Mondiale ci penso, al ritiro no. Ineos ha cambiato modo di correre. Ho ancora 3 obiettivi…” PERCORSO I corridori affronteranno un percorso di 202 chilometri totali, con partenza e arrivo previsti proprio nel comune di, in provincia di Savona, in Liguria. Il primo tratto sarà pianeggiante, per circa 30 km, salvo poi arrivare al GPM di Cima Paravenna e, successivamente, all’ostica salita di Testico. Il tratto finale prevede un ...

