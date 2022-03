TRIENNALE MILANO – il padiglione dell’Ucraina ci sarà (Di martedì 1 marzo 2022) In occasione della 23a Esposizione Internazionale, che aprirà all’inizio dell’estate, TRIENNALE MILANO intende garantire, insieme a quella di molti altri Paesi che hanno aderito alla prossima Esposizione, la presenza del padiglione dell’Ucraina. A questo scopo, TRIENNALE – unica istituzione culturale internazionale a far parte dal 1928 del BIE Bureau International des Expositions – intende promuovere una serie di iniziative (incontri, riflessioni, dialoghi) di preparazione del padiglione ucraino. A queste iniziative, che verranno presentate in un incontro pubblico mercoledì 9 marzo in TRIENNALE, parteciperanno artisti, intellettuali, scienziati ucraini e internazionali impegnati nella difesa dei valori della libertà, della democrazia, del dialogo tra i popoli di ... Leggi su funweek (Di martedì 1 marzo 2022) In occasione della 23a Esposizione Internazionale, che aprirà all’inizio dell’estate,intende garantire, insieme a quella di molti altri Paesi che hanno aderito alla prossima Esposizione, la presenza del. A questo scopo,– unica istituzione culturale internazionale a far parte dal 1928 del BIE Bureau International des Expositions – intende promuovere una serie di iniziative (incontri, riflessioni, dialoghi) di preparazione delucraino. A queste iniziative, che verranno presentate in un incontro pubblico mercoledì 9 marzo in, parteciperanno artisti, intellettuali, scienziati ucraini e internazionali impegnati nella difesa dei valori della libertà, della democrazia, del dialogo tra i popoli di ...

Advertising

che_fare : Che cos’è il Contemporaneo? Guarda la presentazione in Triennale Milano della ricerca di cheFare - kospeti : RT @artribune: La Triennale di Milano si prepara alla 23a Esposizione Internazionale con un focus sull’Ucraina - Sevenpress : Triennale Milano, dal 3 marzo al via il progetto Dance Well – Ricerca e Movimento per il Parkinson - ladysilviait : Triennale: Il Padiglione dell’Ucraina alla prossima Esposizione Internazionale di Triennale Milano ci sarà.… - itto2012 : RT @artribune: La Triennale di Milano si prepara alla 23a Esposizione Internazionale con un focus sull’Ucraina -