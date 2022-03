Traffico Roma del 01-03-2022 ore 10:00 (Di martedì 1 marzo 2022) Luceverde Roma trovati dalla redazione Buongiorno Cominciamo con il raccordo anulare permangono coda in carreggiata interna tra Settebagni e la Tiburtina è più a sud partire dal bivio con la Roma Napoli uscita Ardeatina in carreggiata esterna code dal bivio con la Roma Fiumicino Sino all’uscita a Laurentina e poi tra Ardeatine darti altre cose tra La Rustica e la Tiburtina permangono cose sul tratto Urbano della Roma L’Aquila da Tor Cervara la tangenziale est in tangenziale col Dietro la stazione Tiburtina e lo svincolo Farioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico Cody in via della Pineta Sacchetti gemelli e la galleria Giovanni XXIII nelle due direzioni particolarmente trafficata la Aurelia con le code dal raccordo fino a Piazza Irnerio poi ci sono code sulla cassa e sulla Flaminia rispettivamente tra ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) Luceverdetrovati dalla redazione Buongiorno Cominciamo con il raccordo anulare permangono coda in carreggiata interna tra Settebagni e la Tiburtina è più a sud partire dal bivio con laNapoli uscita Ardeatina in carreggiata esterna code dal bivio con laFiumicino Sino all’uscita a Laurentina e poi tra Ardeatine darti altre cose tra La Rustica e la Tiburtina permangono cose sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Tor Cervara la tangenziale est in tangenziale col Dietro la stazione Tiburtina e lo svincolo Farioli Campi Sportivi in direzione quindi Stadio Olimpico Cody in via della Pineta Sacchetti gemelli e la galleria Giovanni XXIII nelle due direzioni particolarmente trafficata la Aurelia con le code dal raccordo fino a Piazza Irnerio poi ci sono code sulla cassa e sulla Flaminia rispettivamente tra ...

