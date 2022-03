Tonica stasera su Rai 2 con Andrea Delogu martedì 1 marzo | gli ospiti della seconda puntata

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 1 marzo 2022)talk show musicale su Rai 2 alle 00:15 conglidiè il programma diserata su Rai 2, in onda ildopoTutto è Possibile,in onda con la terza. Un talk show musicale “dove niente è come sembra” come si presenta il programma. A condurrec’èpronta per raccontare la musica e naturalmente i musicisti coni con uno sguardo curioso e irriverente, frizzante e pungente proprio come lei. L’appuntamento con la primaè previsto per le 00:15 e se si fa troppo tardi c’è pur sempre RaiPlay ...