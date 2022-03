(Di martedì 1 marzo 2022)ha annunciato che sfrutterà il mese di marzo per attivare su tutte le utenze e in maniera gratuita il Voice over LTE o, così da garantire la massima qualità in chiamata quando a ...

Advertising

telodogratis : Tiscali segue Kena: spegnimento 3G da aprile, VoLTE da subito per tutti - HDblog : Tiscali segue Kena: spegnimento 3G da aprile, VoLTE da subito per tutti -

Ultime Notizie dalla rete : Tiscali segue

HDblog

ha annunciato che sfrutterà il mese di marzo per attivare su tutte le utenze e in maniera gratuita il Voice over LTE o VoLTE , così da garantire la massima qualità in chiamata quando a ...... i due mesi che vanno dall'Epifania (in gallurese Li Tre Irrè) al sabato della settimana cheil giovedì grasso (in gallurese Carrascialoni, giorno dell'allestimento della tradizionale ...(Adnkronos) - Sono 709 i contagi rilevati oggi, 1 marzo, in Friuli Venezia Giulia, su 4.826 tamponi molecolari e 9.036 test rapidi antigenici.Kena avvierà ad aprile il progressivo spegnimento in tutta Italia della vecchia infrastruttura 3G, e lo stesso farà Tiscali che si muoverà con le medesime tempistiche. A darne notizia è la stessa ...