Tirreno-Adriatico 2022: Fortunato, Ciccone e Sobrero. Il futuro dell’Italia nelle corse a tappe? (Di martedì 1 marzo 2022) Lunedì 7 marzo prenderà il via la cinquantasettesima edizione della Tirreno-Adriatico. La corsa partirà dalla tradizionale sede di Lido di Camaiore con una breve prova a cronometro di 13,9 km completamente pianeggianti. Come sempre, la “corsa dei due mari” riveste un ruolo importantissimo nel calendario di moltissimi dei grandi protagonisti sul panorama internazionale, attratti dal prestigio dell’evento e dal percorso, sempre impegnativo e spettacolare. Tra i partecipanti annunciati finora, il gruppo dei corridori azzurri è come sempre piuttosto folto. Vincenzo Nibali dovrebbe dare forfait a causa di Covid e tonsillite che lo hanno colpito nell’ultimo mese. Chi ha dichiarato di voler ”riscattare” le ultime due stagioni, decisamente sotto le aspettative, è proprio l’ex compagno di squadra di Nibali alla Trek-Segafredo, Giulio Ciccone. ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Lunedì 7 marzo prenderà il via la cinquantasettesima edizione della. La corsa partirà dalla tradizionale sede di Lido di Camaiore con una breve prova a cronometro di 13,9 km completamente pianeggianti. Come sempre, la “corsa dei due mari” riveste un ruolo importantissimo nel calendario di moltissimi dei grandi protagonisti sul panorama internazionale, attratti dal prestigio dell’evento e dal percorso, sempre impegnativo e spettacolare. Tra i partecipanti annunciati finora, il gruppo dei corridori azzurri è come sempre piuttosto folto. Vincenzo Nibali dovrebbe dare forfait a causa di Covid e tonsillite che lo hanno colpito nell’ultimo mese. Chi ha dichiarato di voler ”riscattare” le ultime due stagioni, decisamente sotto le aspettative, è proprio l’ex compagno di squadra di Nibali alla Trek-Segafredo, Giulio. ...

