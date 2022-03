Tim Cook cerca alleati in Italia «Unitevi alla nostra sfida per cambiare il mondo in meglio»

Leggi su computermagazine

(Di martedì 1 marzo 2022) Il CEO di Apple, il geniale Tim, ha rilasciato delle parole molto interessanti, un appello all’, e lo ha fatto sul primo numero di Login, il nuovo inserito del Corriere della Sera. Tim, 1/3/2022 – Computermagazine.itQuello del visionario numero uno di Cupertino è un messaggio rivolto ai nostri imprenditori, ma anche ai nostri talenti, agli informatici e agli addetti ai lavori, con l’obiettivo di dare vita ad azioni concrete che possanoil, ovviamente in positivo. Un messaggio che vale ancora di più soprattutto perchè giunge in un periodo molto difficile come quello della guerra in Ucraina. “Mentre ilemerge da una pandemia che negli ultimi due anni ci ha tolto così tanto – scrive Timsull’inserto del Corriere della Sera – ...