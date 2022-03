Tifosi del Napoli scatenati, Maradona verso sold out contro il Milan: domani la ripresa degli allenamenti (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Le due curve esaurite in poco più di mezz’ora, i tagliandi per gli altri settori dello stadio anch’essi bruciati in pochissimo tempo. Sia ieri che oggi ci sono state lunghissime file davanti ai centri convenzionati dove vengono messi in vendita i biglietti. Rimane disponibile ancora qualche posto della tribuna centrale. I Tifosi del Napoli, esaltati dalla conquista del primo posto in classifica dopo la vittoria a Roma con la Lazio (ma l’Inter deve ancora recuperare la partita con il Bologna) si sono scatenati in vista della sfida di domenica prossima con i rossoneri di Pioli. Lo stadio sarà riempito sicuramente per il massimo consentito dalla normativa anti Covid. Significa che poco meno di 45 mila spettatori assisteranno alla sfida che può valere il primato assoluto in classifica. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– Le due curve esaurite in poco più di mezz’ora, i tagliandi per gli altri settori dello stadio anch’essi bruciati in pochissimo tempo. Sia ieri che oggi ci sono state lunghissime file davanti ai centri convenzionati dove vengono messi in vendita i biglietti. Rimane disponibile ancora qualche posto della tribuna centrale. Idel, esaltati dalla conquista del primo posto in classifica dopo la vittoria a Roma con la Lazio (ma l’Inter deve ancora recuperare la partita con il Bologna) si sonoin vista della sfida di domenica prossima con i rossoneri di Pioli. Lo stadio sarà riempito sicuramente per il massimo consentito dalla normativa anti Covid. Significa che poco meno di 45 mila spettatori assisteranno alla sfida che può valere il primato assoluto in classifica. ...

