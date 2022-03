The White Lotus 2: riprese in corso a Taormina, confermato il ritorno di Jennifer Coolidge (Di martedì 1 marzo 2022) Jennifer Coolidge torna nei nuovi episodi di The White Lotus, attualmente in lavorazione in Sicilia, a Taormina. Dopo il successo della prima stagione, la serie HBO The White Lotus 2 si sposta in Sicilia. Sono in corso al San Domenico Palace di Taormina le riprese dei nuovi episodi della serie HBO che vedrà il ritorno di Jennifer Coolidge nel ruolo di Tanya McQuoid. Il casting della nuova stagione di The White Lotus è stato lentamente rivelato, con l'ensemble questa volta composta da F. Murray Abraham, Michael Imperioli e Adam DiMarco, che interpretano rispettivamente Bert Di Grasso, Dominic De Grasso ed Elbie Di Grasso, un uomo ... Leggi su movieplayer (Di martedì 1 marzo 2022)torna nei nuovi episodi di The, attualmente in lavorazione in Sicilia, a. Dopo il successo della prima stagione, la serie HBO The2 si sposta in Sicilia. Sono inal San Domenico Palace diledei nuovi episodi della serie HBO che vedrà ildinel ruolo di Tanya McQuoid. Il casting della nuova stagione di Theè stato lentamente rivelato, con l'ensemble questa volta composta da F. Murray Abraham, Michael Imperioli e Adam DiMarco, che interpretano rispettivamente Bert Di Grasso, Dominic De Grasso ed Elbie Di Grasso, un uomo ...

