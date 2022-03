“The Gilded Age”: la nuova serie sulla Storia Americana (Di martedì 1 marzo 2022) Dal 21 marzo su Sky serie Tra le novità dell’anno, in termini di serie, c’è “The Gilded Age”. In arrivo dal 21 marzo su Sky serie (on demand su Sky e in streaming su NOW) è un period trama targato HBO. La serie è già stata rinnovata per la seconda stagione. A firmarla c’è un punto di riferimento e una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume: sir Julian Fellowes. “The Gilded Age” è ambientata nell’età dorata Americana di fine diciannovesimo secolo, proprio al centro del conflitto tra tradizione e modernità. Al centro anche l’avanzata con la nuova borghesia sempre più alla ribalta anche grazie all’avanzare delle conquiste tecnologiche che segnarono quegli anni. La tradizione è incarnata dall’intransigente e orgogliosa ereditiera Agnes ... Leggi su 361magazine (Di martedì 1 marzo 2022) Dal 21 marzo su SkyTra le novità dell’anno, in termini di, c’è “TheAge”. In arrivo dal 21 marzo su Sky(on demand su Sky e in streaming su NOW) è un period trama targato HBO. Laè già stata rinnovata per la seconda stagione. A firmarla c’è un punto di riferimento e una vera e propria istituzione in tema di drammi in costume: sir Julian Fellowes. “TheAge” è ambientata nell’età doratadi fine diciannovesimo secolo, proprio al centro del conflitto tra tradizione e modernità. Al centro anche l’avanzata con laborghesia sempre più alla ribalta anche grazie all’avanzare delle conquiste tecnologiche che segnarono quegli anni. La tradizione è incarnata dall’intransigente e orgogliosa ereditiera Agnes ...

