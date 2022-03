The Batman | Morbius | le uscite dei film in Russia sono sospese

(Di martedì 1 marzo 2022) Thee iDisney tra ledi Hollywoodindopo l'invasione dell'Ucraina. Hollywood si mobilità per dare un segnale forte contro l'invasione dell'Ucraina da parte della. I principali studios hanno deciso di sospendere ledei loro titoli più attesi: Warner Bros. ha bloccato l'uscita di The, la stessa cosa ha deciso di fare Sony cone Disney segue a ruota sospendendo tutte lein. L'uscita di Theinera fissata per il 3 marzo. Deadline è stato informato dallo studio che ilera ancora pronto per l'uscita e che il DCP era già nel paese. In un ...

Così Warner Bros: "Alla luce della crisi umanitaria in Ucraina, WarnerMedia sta interrompendo l'uscita del film "The Batman" in Russia . Continueremo a monitorare l'evoluzione della situazione. ...Nelle sale del Paese non usciranno né 'The Batman, né 'Red (Turning Red)', né 'Morbius'. Il blockbuster della Warner Bros 'The Batman' sarebbe dovuto uscire venerdì. "Alla luce della crisi umanitaria in ...La Warner Bros segue l'esempio di Sony Pictures e Disney e sospende l'uscita nelle sale di The Batman in Russia prevista per il 3 marzo, ...