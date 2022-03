The Batman, Morbius e Disney: Hollywood contro la Russia, sospese le uscite (Di martedì 1 marzo 2022) The Batman, Morbius e i nuovi film targati Disney non approderanno nelle sale cinematografiche russe. I maggiori studios hanno fatto fronte comune contro la Russia, unendosi al mondo della musica e dello sport, che ha escluso la Russia dai principali eventi. Oltre alle sanzioni annunciate dall’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell, l’esclusione all’Eurovision Song Contest 2022 e ai Mondiali di Qatar 2022, anche Hollywood prende la sua posizione. I principali studios hanno difatti deciso di fare fronte comune, bloccando l’uscita dei titoli più attesi dagli spettatori nelle sale russe. Warner Bros. ha dunque sospeso l’imminente distribuzione di The Batman, con Robert Pattinson, Zoë Kravitz e Colin Farrell. Batman, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 1 marzo 2022) Thee i nuovi film targatinon approderanno nelle sale cinematografiche russe. I maggiori studios hanno fatto fronte comunela, unendosi al mondo della musica e dello sport, che ha escluso ladai principali eventi. Oltre alle sanzioni annunciate dall’Alto Rappresentante per la Politica Estera Ue, Josep Borrell, l’esclusione all’Eurovision Song Contest 2022 e ai Mondiali di Qatar 2022, ancheprende la sua posizione. I principali studios hanno difatti deciso di fare fronte comune, bloccando l’uscita dei titoli più attesi dagli spettatori nelle sale russe. Warner Bros. ha dunque sospeso l’imminente distribuzione di The, con Robert Pattinson, Zoë Kravitz e Colin Farrell., ...

