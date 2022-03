The Batman, il noto personaggio di Catwoman sarà bisessuale (Di martedì 1 marzo 2022) La star del cinema Zoë Kravitz ha dichiarato che la sensuale nemica di Bruce Wayne, Catwoman in The Batman, sarà bisessuale. Dichiarata la bisessualità di Catwoman Secondo quando dicono le voci, da poco è stata dichiarata dalla nota attrice 33enne Zoë Kravitz la bisessualità del suo personaggio Catwoman. In una scena del film, Selina Kyle, personaggio interpretato da Zoë Kravitz, rivolgendosi alla sua amica Anika chiamandola ‘baby’ una volta rientrata nel suo appartamento, suggerisce che tra le due ci sia una relazione romantica. Le cose si confonderanno in seguito quando, durante un’argomentazione sul noto personaggio di Batman, quest’ultima verrà chiamata dalla star ‘amica’. Zoë ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) La star del cinema Zoë Kravitz ha dichiarato che la sensuale nemica di Bruce Wayne,in The. Dichiarata la bisessualità diSecondo quando dicono le voci, da poco è stata dichiarata dalla nota attrice 33enne Zoë Kravitz la bisessualità del suo. In una scena del film, Selina Kyle,interpretato da Zoë Kravitz, rivolgendosi alla sua amica Anika chiamandola ‘baby’ una volta rientrata nel suo appartamento, suggerisce che tra le due ci sia una relazione romantica. Le cose si confonderanno in seguito quando, durante un’argomentazione suldi, quest’ultima verrà chiamata dalla star ‘amica’. Zoë ...

SkyTG24 : Guerra Ucraina, Disney sospende distribuzioni in Russia. Stop anche a The Batman e Morbius - LaStampa : The Batman, annullata l’uscita in Russia - GianlucaOdinson : The Batman: un sito “batmanizza” il tuo nome, eccolo! - GianlucaOdinson : Quanto incasserà The Batman? Le previsioni per il weekend d'esordio negli USA - GianlucaOdinson : The Batman: ecco il punteggio su Rotten Tomatoes per la pellicola di Matt Reeves -