“TERAPIA DEL SORRISO”: MILLY CARLUCCI RISPONDE ALLA GUERRA CON IL CANTANTE MASCHERATO (Di martedì 1 marzo 2022) MILLY CARLUCCI annuncia il ritorno de “Il CANTANTE MASCHERATO” dopo una settimana di stop per la GUERRA Russia-Ucraina. Sgomento e preoccupazione avevano ritenuto inopportuno andare in onda. Lo show di Rai1 riprende venerdì 4 marzo, Putin permettendo. “Venerdì scorso non siamo andati in onda con Il CANTANTE MASCHERATO e ringrazio di tutto cuore Stefano Coletta e la Rai per aver preso questa decisione. Anche noi siamo stati colpiti dalle notizie in arrivo dall’Ucraina. È stata una botta in faccia che ci ha lasciato scioccati, disorientati e angosciati”. Così MILLY CARLUCCI in un video sui social. “Siamo tutti vicini alle sofferenze soprattutto della popolazione civile, le bambini, le donne, i profughi. Una tragedia umanitaria. Abbiamo ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 1 marzo 2022)annuncia il ritorno de “Il” dopo una settimana di stop per laRussia-Ucraina. Sgomento e preoccupazione avevano ritenuto inopportuno andare in onda. Lo show di Rai1 riprende venerdì 4 marzo, Putin permettendo. “Venerdì scorso non siamo andati in onda con Ile ringrazio di tutto cuore Stefano Coletta e la Rai per aver preso questa decisione. Anche noi siamo stati colpiti dalle notizie in arrivo dall’Ucraina. È stata una botta in faccia che ci ha lasciato scioccati, disorientati e angosciati”. Cosìin un video sui social. “Siamo tutti vicini alle sofferenze soprattutto della popolazione civile, le bambini, le donne, i profughi. Una tragedia umanitaria. Abbiamo ...

Advertising

AlexBazzaro : Se fino a ieri auguravi a tuoi connazionali di finire in terapia intensiva per non essersi voluti vaccinare, permet… - bubinoblog : 'TERAPIA DEL SORRISO': MILLY CARLUCCI RISPONDE ALLA GUERRA CON IL CANTANTE MASCHERATO - GaetanoGorgoni : #Covid, 4.316 nuovi casi in #Puglia: 1.272 sono leccesi. 8 intubati nella terapia intensiva del Dea: la più giovane… - Peppe_Bosin : RT @Telethonitalia: #RDD2022 'Dalla diagnosi la speranza verso la terapia'. Per la Giornata delle malattie rare ore 17 su Instagram (@telet… - Telethonitalia : #RDD2022 'Dalla diagnosi la speranza verso la terapia'. Per la Giornata delle malattie rare ore 17 su Instagram (… -