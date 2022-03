Tennis: Torneo Lione. Giorgi sconfitta all'esordio da Garcia (Di martedì 1 marzo 2022) L'azzurra si è arresa alla francese in tre set e dopo oltre due ore di match Lione (FRANCIA) - Brutta sconfitta per Camila Giorgi nel primo turno dell"Open 6Eme Sens MEtropole de Lyon", Torneo Wta 250 ... Leggi su sport.tiscali (Di martedì 1 marzo 2022) L'azzurra si è arresa alla francese in tre set e dopo oltre due ore di match(FRANCIA) - Bruttaper Camilanel primo turno dell"Open 6Eme Sens MEtropole de Lyon",Wta 250 ...

SuperTennisTv : ?? @AlexZverev SQUALIFICATO dal torneo di Acapulco per condotta antisportiva. Ecco cos'è successo al termine del… - SuperTennisTv : Inarrestabile Rafa! ?? 3?? titoli in due mesi e record di 1??5??-0?? Nadal conquista il 4° ?? ad Acapulco con un do… - gabrieleburini : RT @CorriereUmbria: Novità per il torneo di tennis perugino: gli Internazionali diventano Atp Challenger 125 #tennis #InternazionaliPerugia… - crlggg: Elina Svitolina si ritira dal torneo perché doveva affrontare una tennista russa

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Torneo Tennis: Torneo Lione. Giorgi sconfitta all'esordio da Garcia L'azzurra si è arresa alla francese in tre set e dopo oltre due ore di match LIONE (FRANCIA) - Brutta sconfitta per Camila Giorgi nel primo turno dell"Open 6Eme Sens MEtropole de Lyon", torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 239.477 dollari che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports de Gerland della città francese. La 30enne tennista di Macerata, n.29 del ...

Tennis, gli Internazionali di Perugia diventano grandi: saranno Challenger 125 ... attratti dal forte innalzamento del montepremi e dei punti in palio di un torneo che si annuncia già straordinario L'annuncio da parte di Luigi Grafas, presidente del Tennis Club Perugia è di quelli ...

Le sorelle Yastremska tornano a giocare dopo la fuga dall’Ucraina Le sorella Dayana e Ivanna Yastremska pochi giorni fa sono riuscite a scappare dall’Ucraina e sono volate a Lione, dove hanno disputato un ...

