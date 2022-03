Tennis, Novak Djokovic si separa dall’allenatore Marian Vajda. Peugeot toglie la sponsorizzazione (Di martedì 1 marzo 2022) Novak Djokovic si è separato dal suo storico allenatore Marian Vajda. Il coach slovacco aveva seguito il fuoriclasse serbo fin dal Roland Garros 2006, anche se la sua presenza all’interno del box dell’attuale numero 2 al mondo si era fatta sempre più sporadica da quando Goran Ivanisevic era entrato nel team di Nole a partire da Wimbledon 2019. Vajda era assente a Melbourne e a Dubai. Ad annunciare l’avvicendamento è stato il giornalita Sasa Ozmo, da sempre molto vicino al vincitore di 20 tornei dello Slam. Va ricordato che una prima separazione c’era già stata a metà 2017, ma i due si ricongiunsero l’anno successivo. Vajda spegnerà 57 candeline a fine mese e aveva più volte dichiarato di volere passare più tempo con la propria famiglia. Il resto del ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022)si èto dal suo storico allenatore. Il coach slovacco aveva seguito il fuoriclasse serbo fin dal Roland Garros 2006, anche se la sua presenza all’interno del box dell’attuale numero 2 al mondo si era fatta sempre più sporadica da quando Goran Ivanisevic era entrato nel team di Nole a partire da Wimbledon 2019.era assente a Melbourne e a Dubai. Ad annunciare l’avvicendamento è stato il giornalita Sasa Ozmo, da sempre molto vicino al vincitore di 20 tornei dello Slam. Va ricordato che una primazione c’era già stata a metà 2017, ma i due si ricongiunsero l’anno successivo.spegnerà 57 candeline a fine mese e aveva più volte dichiarato di volere passare più tempo con la propria famiglia. Il resto del ...

