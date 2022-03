Tennis, Novak Djokovic si separa dal coach Marian Vajda (Di martedì 1 marzo 2022) Il 2022 è un anno molto particolare per Novak Djokovic che, dopo aver perso il numero uno del ranking Atp, ha deciso di separarsi dal suo coach Marian Vajda, uno degli allenatori più decorati nella storia di questo sport. Da Wimbledon 2019 Vajda ha accompagnato Djokovic a meno tornei rispetto agli anni precedenti per motivazioni personali. Il resto della squadra del serbo rimarrà lo stesso: l’allenatore Ivanisevic, i fisioterapisti Ulises Badio e Miljan Amanovic e il preparatore atletico Marco Panichi. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Il 2022 è un anno molto particolare perche, dopo aver perso il numero uno del ranking Atp, ha deciso dirsi dal suo, uno degli allenatori più decorati nella storia di questo sport. Da Wimbledon 2019ha accompagnatoa meno tornei rispetto agli anni precedenti per motivazioni personali. Il resto della squadra del serbo rimarrà lo stesso: l’allenatore Ivanisevic, i fisioterapisti Ulises Badio e Miljan Amanovic e il preparatore atletico Marco Panichi. SportFace.

