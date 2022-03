Tennis | la Federazione Internazionale sospende Russia e Bielorussia dalle competizioni a squadre 

(Di martedì 1 marzo 2022) La(Itf) ha stabilito l’esclusione deiti russi e bielorussia squadre in virtù di quanto sta accadendo in Ucraina, attaccata dalladi Putin. L’Itf lo ha reso noto tramite un comunicato ufficiale. In esso è inserita la condanna dell’invasione russa all’Ucraina e la complicità della Bielo. Cancellati tutti gli eventi dellain entrambi i paesi. “Ladi(Itf) condanna l’invasione russa dell’Ucraina e la collaborazione da parte della Bielo. Oltre alla cancellazione di tutti gli eventi Itf ine Bielo; il ...

Hockey e? La federazione mondiale di hockey ghiaccio ha escluso Russia e Bielorussia dal Mondiale di maggio in Finlandia. E ha tolto alla Russia l'organizzazione del Mondiale juniores in ...