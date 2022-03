Tennis, come sta Matteo Berrettini dopo l’infortunio? Ottimismo per Indian Wells (Di martedì 1 marzo 2022) Matteo Berrettini giocherà il Masters 1000 di Indian Wells. Questa è sicuramente la notizia più importante che riguarda direttamente il numero uno d’Italia, che si era ritirato dal torneo di Acapulco per un problema agli addominali, facendo pensare al peggio proprio in vista della stagione sul cemento americano. Per fortuna la risonanza magnetica, a cui si è sottoposto il romano, ha dato esito negativo e dunque Berrettini può cominciare a preparare al meglio le prossime settimane. Non sono state riscontrate lesioni agli addominali obliqui e quindi Matteo sarà al via prima di Indian Wells e poi di Miami, città dove in questo momento vive e nella quale si sta allenando. Tennis, Rafael Nadal: “E’ più importante pensare alla soddisfazione ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022)giocherà il Masters 1000 di. Questa è sicuramente la notizia più importante che riguarda direttamente il numero uno d’Italia, che si era ritirato dal torneo di Acapulco per un problema agli addominali, facendo pensare al peggio proprio in vista della stagione sul cemento americano. Per fortuna la risonanza magnetica, a cui si è sottoposto il romano, ha dato esito negativo e dunquepuò cominciare a preparare al meglio le prossime settimane. Non sono state riscontrate lesioni agli addominali obliqui e quindisarà al via prima die poi di Miami, città dove in questo momento vive e nella quale si sta allenando., Rafael Nadal: “E’ più importante pensare alla soddisfazione ...

