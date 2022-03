Tank russi, il significato delle lettere sui carri armati che hanno invaso l'Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Abbiamo già parlato spesso del 'mistero' rappresentato dalla lettera Z sui carri armati russi impegnati da Putin per l'invasione dell'Ucraina e su cosa potrebbe significare. Ci sono diverse ipotesi su ... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022) Abbiamo già parlato spesso del 'mistero' rappresentato dalla lettera Z suiimpegnati da Putin per l'invasione dell'e su cosa potrebbe significare. Ci sono diverse ipotesi su ...

Advertising

RaiNews : Blindati, tank, pezzi di artiglieria e veicoli logistici avanzano in direzione di Kiev. La notizia diffusa da Cnn s… - Adnkronos : “Svuotano carburante da carri armati”: ammutinamento di alcuni soldati russi? #UkraineRussiaWar - alex_orlowski : Questi sono due soldati russi che rimasti senza combustibile del Tank sono andati dalla polizia a chiedere il rifor… - BiwiMobu : RT @ValeMameli: Oh, ragazzi della meglio gioventù pidduina DEMente, non pigliatevela con me. Non ho mica scritto io che un coraggioso conta… - BiwiMobu : RT @ValeMameli: Restando sulle molotov del popolo. Sappiamo che i russi sono arrivati solo ieri alle porte di Kiev. Ma per Panorama già il… -