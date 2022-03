Tagadà, Tiziana Panella rimprovera in diretta l’inviata sul fronte di guerra in Ucraina: “Voglio dirti una cosa…”. Sui social scoppia la polemica (Di martedì 1 marzo 2022) Mascherina sì, mascherina no. Perlopiù in zona di guerra. Uno dei momenti televisivi più chiacchierati sui social nelle lunghe dirette della guerra in Ucraina avviene durante uno dei collegamenti a Tagadà su La7. Elena Testi, inviata sul campo proprio al confine nord ovest, dove si stanno ammassando i profughi in fuga dal teatro degli scontri tra russi e ucraini, sta riportando alcune notizie in diretta quando la conduttrice Tiziana Panella la interrompe per redarguirla. Motivo? La Testi non sta indossando la mascherina. “Voglio dirti una cosa. Ti conosco e so che sei lì ora, ma c’è ancora la pandemia quindi ti prego di mettere la mascherina”. La Testa rintuzza come può, risponde dicendo che Panella ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Mascherina sì, mascherina no. Perlopiù in zona di. Uno dei momenti televisivi più chiacchierati suinelle lunghe dirette dellainavviene durante uno dei collegamenti asu La7. Elena Testi, inviata sul campo proprio al confine nord ovest, dove si stanno ammassando i profughi in fuga dal teatro degli scontri tra russi e ucraini, sta riportando alcune notizie inquando la conduttricela interrompe per redarguirla. Motivo? La Testi non sta indossando la mascherina. “una cosa. Ti conosco e so che sei lì ora, ma c’è ancora la pandemia quindi ti prego di mettere la mascherina”. La Testa rintuzza come può, risponde dicendo cheha ...

